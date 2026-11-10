«Конфлікт фактично завершився»: Трамп змінив риторику щодо Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з прем’єр-міністром Катару заявив, що Вашингтон наразі не планує вдаватися до нових військових дій щодо Ірану.

Про це Трамп сказав під час брифінгу в Білому домі, повідомляє CNN.

Реклама

За словами президента США, Вашингтон готовий відреагувати на будь-які зміни ситуації на Близькому Сході, проте наразі не бачить підстав для застосування сили.

Реклама

«Якщо ситуація на Близькому Сході якось зміниться, Сполучені Штати Америки повністю готові до дій. Ми не вважаємо, що буде якась причина застосовувати ці заходи. Наразі нема необхідності вдаватися до військових дій», — заявив Трамп.

Як зазначає CNN, протягом останніх кількох тижнів американський президент неодноразово допускав можливість відновлення бойових дій проти Ірану. Такий сценарій він пов’язував із наміром не допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю.

Під час понеділкового виступу Трамп не пояснив, чи відбулися якісь зміни, які вплинули на його позицію. Водночас раніше того самого дня він провів переговори з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані. Доха відіграє важливу посередницьку роль у переговорах між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення війни.

Трамп також зауважив, що Катар та інші арабські держави Перської затоки зацікавлені в тому, щоб нинішня ситуація в регіоні залишалася незмінною.

Реклама

«Ми спостерігаємо динаміку, спрямовану на завершення цього конфлікту. Гадаю, він закінчиться досить скоро», — сказав американський президент.

Він додав, що конфлікт, на його думку, «фактично завершився», тому Сполучені Штати поки що мають намір зберігати status quo.

Раніше повідомлялося, що Іран висунув Сполученим Штатам безапеляційну вимогу повністю зупинити бойові дії на всіх напрямках.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп назвав рішення розпочати війну проти Ірану правильним і таким, що відповідає довгостроковим інтересам США та всього світу.

Реклама

Новини партнерів