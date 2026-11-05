Конфлікт із Сеулом позбавив ЗСУ перспективної розробки?: оборонна компанія раптово припинила співпрацю

Південна Корея / © Associated Press

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Південнокорейський оборонний стартап Newtype Industries, який випробовував в Україні програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для артилерії, припинив співпрацю з українськими військовими. У компанії вважають, що причиною стало загострення дипломатичних відносин між Києвом і Сеулом.

Про це пише видання The Diplomat із посиланням на генерального директора Newtype Industries Сенвона (Джо) Чо.

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За словами Чо, у середині жовтня український представник, який координував взаємодію з компанією, повідомив йому про розпорядження згори припинити всі роботи за цим напрямом. Хто саме видав такий наказ і з яких міркувань, наразі невідомо.

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Керівник стартапу переконаний, що рішення пов’язане з дипломатичною суперечкою між Україною та Південною Кореєю. Вона виникла після розголошення Києвом інформації про передання Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

«Головною причиною припинення співпраці став дипломатичний конфлікт між Південною Кореєю та Україною», — заявив Чо.

Після останнього контакту з українськими партнерами в середині жовтня зв’язок із ними, за словами керівника компанії, повністю зник. У результаті заплановані випробування, отримання відгуків від військових і переговори щодо впровадження розробки були скасовані або відкладені на невизначений термін. Newtype також припинила пошук нових партнерів в Україні.

Яку технологію втратили українські військові

Newtype Industries розробила програмне забезпечення Barbara на основі штучного інтелекту, призначене для покращення цілевказання та обміну інформацією між артилерійськими підрозділами.

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Система перетворює голосові повідомлення військових, записані на смартфон, на структуровані звіти для офіцерів управління вогнем. Вона також здатна виявляти ймовірно помилкові координати та попереджати про можливі цілі в цивільних зонах. Водночас остаточне рішення щодо відкриття вогню залишається за людиною.

У серпні Newtype називали першим південнокорейським оборонним стартапом, який проводить випробування своєї розробки в Україні. Компанія співпрацювала з двома українськими підрозділами й розраховувала завершити тестування до кінця 2026 року.

Що кажуть дипломати?

Офіційного підтвердження того, що припинення співпраці Newtype Industries було наслідком дипломатичного конфлікту, немає. Міністерство закордонних справ України відмовилося коментувати ситуацію, зазначивши, що не висловлюється щодо приватних ініціатив.

Водночас у МЗС Південної Кореї заявили, що допомогу Україні розглядатимуть окремо від суперечки між двома державами. Деякі аналітики також вважають, що конфлікт не обов’язково матиме тривалі наслідки для двосторонніх відносин.

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Однак історія Newtype демонструє вразливість приватних оборонних проєктів, які залежать від особистих контактів із військовими та не мають повноцінної державної підтримки. За оцінками аналітиків, співпраця південнокорейських стартапів з Україною поки залишається поодинокою практикою, без системних механізмів спільних розробок і закупівель.

Від припинення взаємодії можуть програти обидві сторони: Україна втрачає можливість випробовувати нову технологію в бойових умовах, а південнокорейські виробники — доступ до унікального середовища для тестування своєї продукції.

Newtype Industries наразі не має планів і визначених термінів повернення до роботи в Україні. У компанії допускають перегляд цього рішення, якщо відносини між Києвом і Сеулом нормалізуються.

Конфлікт між Києвом та Сеулом — що відомо

Нагадаємо, напруженість між Києвом і Сеулом виникла після того, як президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про двох військовослужбовців КНДР, захоплених українськими силами в полон під час боїв у Курській області в січні 2025 року. Україна повідомила про готовність передати їх Південній Кореї.

Сеул звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей про конфіденційність. За твердженням південнокорейської влади, інформацію мали зберігати в таємниці для захисту самих військовополонених та їхніх родин, які залишаються у Північній Кореї.

На тлі конфлікту Сеул відкликав з України вісьмох співробітників своєї дипломатичної місії. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що це рішення було вимушеним через відсутність, на думку південнокорейської сторони, належних кроків України для врегулювання ситуації.

Речник українського МЗС Георгій Тихий раніше повідомив, що Україна через закриті дипломатичні канали веде переговори з Південною Кореєю, щоб врегулювати напруженість у двосторонніх відносинах.

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