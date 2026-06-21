Конфлікт між Польщею та Україною: у МЗС відповіли, чи прибуде Зеленський у Гданськ

Володимир Зеленський / © Associated Press

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На тлі нової напруги між Україною та Польщею Володимир Зеленський 22 червня ухвалить своє рішення, чи братиме участь у Конференції з відбудови України URC2026, яка запланована на 25–26 червня.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

За його словами, у понеділок його команда повинна розповісти президенту України про готовність до конференції.

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«У понеділок, я думаю, що ми будемо доповідати знову ж таки президенту України щодо готовності до цієї конференції, щодо наслідків тих чи інших рішень і щодо модальності її проведення. І за результатами цього президент ухвалить це рішення», — сказав Сибіга.

Також він прокоментував рішення президента Польщі Навроцького забрати у Зеленського Орден Білого Орла. Він зазначив, що багато партнерів України засудили дії польського президента.

Навроцький забрав у Зеленського Орден Білого Орла — останні новини

20 червня президент Кароль Навроцький вирішив остаточно позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

На знак протесту Володимир Зеленський надіслав через «Нову пошту» президенту Навроцькому подарований колишнім президентом Польщі Дудою 2023 року.

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На знак підтримки Зеленського колишні президенти України та відомі політики почали масово повертати свої польські нагороди. Ввечері 20 червня Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко публічно заявили про повернення Польщі своїх орденів Білого Орла.

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