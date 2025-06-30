Конфлікт між РФ та Азербайджаном загострюється: у Баку затримали співробітників ФСБ під прикриттям

Прапор Азербайджану. / © Associated Press

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У понеділок зранку силовики Азербайджану провели операцію в офісі агентства Sputnik Азербайджан — місцевого підрозділу російського медіахолдингу “Россия сегодня”.

Як повідомляє агентство APA, в результаті спецоперації було затримано двох співробітників ФСБ Росії, які працювали в редакції.

Цей інцидент відбувся після того, як у лютому Азербайджан призупинив діяльність Sputnik Азербайджан. Рішення мало на меті забезпечити паритет у присутності державних ЗМІ: кількість журналістів агентства в Баку мала відповідати числу представників азербайджанського агентства АЗЕРТАДЖ у Росії. Втім, редакція Sputnik продовжувала працювати, ігноруючи розпорядження влади.

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На тлі загострення відносин, між Баку та Москвою вибухнув новий дипломатичний скандал. Російські ЗМІ раніше повідомили про масове затримання понад 50 осіб азербайджанського походження в Свердловській області РФ. Затримання нібито пов’язані зі справою 2001 року, а двоє осіб загинули під час слідчих дій.

У відповідь Азербайджан оголосив про повне скасування російських культурних заходів на своїй території. Як пояснили в Баку, це реакція на дії російських силовиків, які в Азербайджані вважають етнічно вмотивованими та насильницькими.