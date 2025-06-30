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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Конфлікт між РФ та Азербайджаном загострюється: у Баку затримали співробітників ФСБ під прикриттям

Азербайджанська поліція затримала двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у редакції пропагандистського агентства Sputnik у Баку.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Азербайджану

Прапор Азербайджану. / © Associated Press

У понеділок зранку силовики Азербайджану провели операцію в офісі агентства Sputnik Азербайджан — місцевого підрозділу російського медіахолдингу “Россия сегодня”.

Як повідомляє агентство APA, в результаті спецоперації було затримано двох співробітників ФСБ Росії, які працювали в редакції.

Цей інцидент відбувся після того, як у лютому Азербайджан призупинив діяльність Sputnik Азербайджан. Рішення мало на меті забезпечити паритет у присутності державних ЗМІ: кількість журналістів агентства в Баку мала відповідати числу представників азербайджанського агентства АЗЕРТАДЖ у Росії. Втім, редакція Sputnik продовжувала працювати, ігноруючи розпорядження влади.

На тлі загострення відносин, між Баку та Москвою вибухнув новий дипломатичний скандал. Російські ЗМІ раніше повідомили про масове затримання понад 50 осіб азербайджанського походження в Свердловській області РФ. Затримання нібито пов’язані зі справою 2001 року, а двоє осіб загинули під час слідчих дій.

У відповідь Азербайджан оголосив про повне скасування російських культурних заходів на своїй території. Як пояснили в Баку, це реакція на дії російських силовиків, які в Азербайджані вважають етнічно вмотивованими та насильницькими.

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