Конфлікт між Україною та Угорщиною: Зеленському закидають втручання у вибори

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський

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Напруженість у відносинах між Україною та Угорщиною продовжує зростати. Речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив президента України Володимира Зеленського у відкритій агітації на підтримку угорської опозиційної партії «Тиса», назвавши це втручанням у внутрішні справи країни.

Про це він написав у соціальній мережі X у відповідь на інтерв’ю українського лідера.

Заяви Ковача стали реакцією на слова президента Зеленського, який в одному з інтерв’ю зазначив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито використовує тему війни в Україні для власної політичної вигоди. Представник Будапешта вважає, що такими висловлюваннями Зеленський намагається «підлещуватися» до еліт Європейського Союзу і водночас вимагає від інших країн фінансувати «його війну».

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Ковач також висловив здивування тим, що лідер країни, яка не є членом ЄС, «читає лекції угорцям перед їхнім публічним голосуванням Voks 2025 щодо членства України в ЄС».

Ковач категорично наголосив, що президент Зеленський «відверто не помічає основного факту», що прем’єр-міністр Орбан, як обраний лідер Угорщини, завжди відстоюватиме ключові національні інтереси безпеки саме Угорщини, а не України.

«Дозвольте мені висловитися прямо: ні, членство України в ЄС не є одним із цих інтересів незалежно від того, що може сказати Зеленський», — зауважив Ковач.

У своєму дописі угорський речник також процитував слова Зеленського про те, що «Віктор [Орбан — ред.] робить історичну помилку». На його думку, таким чином український президент намагається «підлеститися» до європейської еліти, а такий тон є неприпустимим з боку лідера країни-нечлена ЄС.

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«Можливо, йому варто спочатку перевірити, хто насправді є членом ЄС», — додав Ковач.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв’ю угорським журналістам заявив, що політика прем’єра Орбана є антиукраїнською, маніпулятивною і працює в інтересах Кремля. Це може мати серйозні наслідки як для відносин Києва й Будапешта, так і для безпеки Європи загалом.