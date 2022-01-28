Стрілянина на кордоні між Таджикистаном та Киргизстаном: конфлікт вдалося залагодити

Стрілянина на кордоні між Таджикистаном та Киргизстаном: конфлікт вдалося залагодити

Конфлікт між країнами 27 січня вчергове спалахнув з новою силою.

Сьогодні, 27 січня, на кордоні Таджикистану та Киргизстану знову почалася перестрілка між прикордонниками двох країн.

Про це інформує киргизстанська служба "Радіо Свобода".

Інцидент стався у місцевостях Торт-Кочо та Чир-Добо на киргизько-таджицькому кордоні. Ситуацію на цій ділянці кордону називають напруженою. До місця конфлікту стягують військових.

Прикордонна служба Киргизстану заявила, що таджицька сторона використовує міномети та гранатомети.

Як зазначає Sputnik Таджикистан, у зоні конфлікту оголошено казарменне становище, туди Душанбе спрямовує всі сили безпеки, армію та МВС.

Згодом заступник повноважного представника уряду Киргизстану в Баткенській області Марифжан Тулаєв запевнив, що з таджикського боку вогонь припинився.

Не домовилися

Проте невдовзі сторони знов відновили обстріли позицій одна одної. В заяві прикордонних військ Таджикистану звинувачують киргизстанську сторону, яка начебто не прибула для переговорів.

"Натомість приблизно о 18 годині 10 хвилин місцевого часу з боку киргизьких прикордонників, які зайняли вогневі позиції, був відкритий вогонь із наявного стрілецького озброєння по мирних громадянах Республіки Таджикистан", - йдеться в повідомленні.

Киргизстану натомість звинувачує саме таджицьку сторону у порушенні домовленостей про припинення вогню та нових обстрілах.

Таким чином, наразі інтенсивність вогню зростає.

Жертви

За даними видання, троє військових Таджикистану були поранені. Пізніше влада Таджикистану повідомила, що у результаті стрілянини постраждали шестеро їхніх громадян.

Як повідомила таджицька медіагрупа ASIA-Plus, одна людина загинула під час конфлікту. Житель таджицького села на кордоні з Киргизстаном Обидчон Туйчієв помер у результаті отриманих поранень: снаряд, випущений з киргизького боку, влучив у його будинок. За інформацією видання, під час конфлікту було поранено 13 громадян Таджикистану, з них - 11 військових.

У МОЗ Киргизстану розповіли, що під час стрілянини постраждали четверо їхніх військових.

Згодом надійшли повідомлення про ще чотирьох постраждалих з боку Киргизстану. Загалом поранено 7 киргизьких військових.

Наразі киргизька сторона евакуює жителів прикордонних із Таджикистаном районів.

Чому виник конфлікт

Киргизькі ЗМІ причиною конфлікту називають будівельні роботи на прикордонній території, які розпочав Таджикистан. Внаслідок робіт було перекрито дорогу.

Своєю чергою таджицькі ЗМІ запевняють, що сутички спалахнули через те, що автомобілі таджикистанців закидали камінням. Між жителями обох країн сталася бійка, яка потім переросла у стрілянину між прикордонниками.

Підсумок

Після першого невдалого етапу переговорів сторони знову розпочали розмову про примирення. Відбулася телефонна розмова між директором прикордонної служби Киргизії Уларбеком Шаршеєвим та командувачем прикордонних військ Таджикистану Раджабалі Рахмоналі.

Як повідомив Sputnik Таджикистан, представники Таджикистану та Киргизстану зустрілися для переговорів. За інформацією видання, станом на 28 січня 03:00 ночі за місцевим часом (00:00 за київським часом) Киргизстан та Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні.

Голова Согдійської області Таджикистану в коментарі "Азія-Плюс" заявив, що стрілянину на таджицько-киргизькому кордоні повністю припинено. Сторони досягнули домовленості про відведення перекинутих сил у місця незмінної дислокації.

"Остаточні дані про поранених та загиблих уточнюються", - сказав чиновник.

За його словами, переговори продовжуються, в них беруть участь представники правоохоронних органів двох країн та голови прикордонних районів.

Нагадаємо, що останній конфлікт між Таджикистаном та Киргизстаном стався у квітні цього року.

Справа в тому, що 40% кордонів між країнами досі не демарковані і саме через це відбуваються сутички. Що не поділили Таджикистан і Киргизстан, читайте в матеріалі ТСН.ua.