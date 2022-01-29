"Конфлікт не є неминучим. Лишаються час та простір для дипломатії" - очільник Пентагона

США залишаються відданими справі допомоги Україні, у тому числі шляхом надання військової підтримки.
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що досі існують можливості запобігти масштабній агресії Росії проти України.
Про це він заявив на пресконференції в Пентагоні, - пише Укрінформ.
"Конфлікт не є неминучим. Досі ще залишаються час та простір для дипломатії",- наголосив він.
Очільник Пентагону заявив, що Сполучені Штати Америки, а також союзники й партнери запропонували Росії шлях припинення кризи та зміцнення безпеки, і міноборони США продовжить підтримувати ці дипломатичні зусилля.
За його словами, США залишаються відданими справі допомоги Україні, у тому числі шляхом надання військової підтримки. Остін нагадав, що з 2014 року США забезпечили $ 2,7 млрд оборонної допомоги Україні, а за рік, що минув, підтримка становила $650 млн. У грудні президент Байден затвердив додаткові $2 00 млн, що забезпечило надання Україні ракет Javelin, іншої протитанкової зброї, гранатометів, артилерійських та стрілецьких боєприпасів.
Остін також акцентував, що Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч з європейськими союзниками. Це, за його словами, включає посилення безпеки східного флангу НАТО.
На прохання поділитися оцінками щодо можливого наступу РФ, міністр оборони США нагадав, що на кордоні з Україною досі залишається понад 100-тисячний контингент російських військ, і подальше їх скупчення збільшує можливі варіанти дій Москви.
Він також зазначив, що досі невідомо, яке рішення прийняв Путін, однак Пентагон зберігатиме фокус уваги на ситуації.
Нагадаємо:
- 22 січня до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.
- У третій партії військової допомоги зі США прибуло 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
- Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не буде припинятися.
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