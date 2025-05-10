Конфлікт Пакистану та Індії: хто вже відкрито натякає на застосування ядерної зброї

Пакистан оголосив про початок військової операції проти Індії / © Associated Press

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Після початку військової операції проти Індії прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф ініціював термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал країни.

Про це пише Reuters.

Прем’єр оголосив про скликання засідання найвищого органу цивільних та військових чиновників, який ухвалює ключові рішення у сфері національної безпеки, зокрема пов’язаних з ядерним арсеналом країни.

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Нагадаємо, Пакистан оголосив про початок військової операції «Буньян ан-Марсус» у відповідь на провокації Індії. Обидві сторони обмінялися ракетними ударами.

Водночас Індія заявила про «відверту ескалацію» конфлікту та звинуватила Пакистан в атаці дронами, які, однак, знищила індійська армія. Її військові також завдали ударів по Пакистану. В Ісламабаді кажуть, що цей обстріл стався ще до початку власної операції.

Останнє загострення почалося з атаки в індійському регіоні Джамму й Кашмір. 22 квітня бойовики обстріляли десятки туристів. Теракт забрав життя 26 людей: одного громадянина Непалу та 25 громадян Індії.

Після цього протягом близько двох тижнів на кордоні Пакистану та Індії тривала стрілянина. Обидві сторони звинувачували одна одну в провокаціях.

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