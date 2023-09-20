Конфлікт Польщі та України: у Варшаві заговорили про можливе зниження підтримки Києва

Міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк заговорив про можливе зниження підтримки Польщею України на тлі напружених відносин.

Про це він польський міністр сказав в інтерв'ю PAP.

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Чи буде Польща надалі підтримувати Україну - це нібито залежить від суспільства. Якщо воно буде проти, то Варшава не зможе піти проти своїх громадян, пояснив міністр.

"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – заявив Шинковський вель Сенк.

Він додав, що Польща тверда у рішенні не скасовувати заборону на імпорт української агропродукції.

"Дії України не справляють на нас враження, але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", - вважає він.

Як повідомляли раніше, Польща скоротить допомогу українським біженцям на тлі "зернової кризи".

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