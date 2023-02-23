Конфлікт Шойгу та Пригожина грає на руку Україні: Буданов розповів чому

Він зазначив, що готовий допомогти Пригожину та Шойгу знищити один одного.

Конфлікт між російським міністром оборони Сергієм Шойгу та олігархом, засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним грає на руку Україні. Ба більше - він наближає нашу перемогу.

Про це керівник українського ГУР Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Українській правді.

Він каже, мовляв, навіть готовий допомогти Пригожину та Шойгу одночасно, аби вони знищили один одного.

"Чим більше буде сварок та серйозних конфліктів усередині їхньої системи, тим швидше прийде наша перемога", висловився Буданов.

Головний розвідник каже, що зняття генерала Сергія Суровікіна з посади командувача війни стало результатом інтриг начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. За словами Буданова, єдине, що Суровікіну пред'явили правильно, - це ненормальна витрата запасів ракет і доведення їх майже до нуля

"Вони намалювали картину, що виключно через Суровікіна було втрачено Херсон. Тільки через Суровікіна — страшні втрати РФ. Виключно через нього виникли проблеми наркоманії та алкоголізму в армії", - наголосив голава ГУР.

Нагадаємо, Пригожин звинуватив міністра оборони Шойгу та очільника Генштабу Герасимова у спробі знищити його військову компанію та прирівняв це до зради батьківщини. Власник ПВК "Вагнер" скаржиться, що міністр оборони та голова Генштабу РФ заборонили передавати боєприпаси найманцям компанії.

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