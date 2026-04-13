Війна США та Ірану грає на руку Кремлю — Каллас зробила жорстку заяву в ООН

Каллас заявила, що війна США проти Ірану вигідна Росії

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН заявила про серйозну кризу міжнародного права та закликала до посилення ролі ООН у забезпеченні глобальної безпеки.

Про це йдеться у заяві Каллас, яку цитує пресслужба Європейської служби зовнішньої діяльності.

За її словами, нині світ переживає «найгрубіше порушення міжнародного права з часів Другої світової війни», що безпосередньо впливає на стабільність і безпеку.

Каллас наголосила, що ключовими глобальними кризами залишаються війна Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході. Вона прямо заявила, що Москва здійснила одне з найсерйозніших порушень в історії ООН, вторгнувшись у суверенну державу.

«Агресія не може бути винагороджена. Якщо це станеться в Україні, це стане сигналом для інших», — підкреслила вона.

Окремо Каллас звернула увагу на роль Росії у підтримці Ірану, зокрема через передачу розвідданих і дронів, що, за її словами, сприяє затягуванню конфліктів і дестабілізації ситуації у світі.

Вона також попередила, що сучасний світ ризикує повернутися до політики «сфер впливу», де домінують військова сила та примус. За словами представниці ЄС, така модель ніколи не забезпечувала стабільності чи миру.

Водночас Євросоюз продовжує підтримувати багатосторонній підхід і виступає за зміцнення ролі ООН. Каллас наголосила, що міжнародне право чітко визначає: застосування сили можливе лише для самозахисту або за мандатом Ради Безпеки.

Серед пріоритетів вона назвала:

запобігання конфліктам і посилення миротворчих місій;

забезпечення свободи судноплавства, зокрема в стратегічних регіонах;

притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Зокрема, ЄС підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Без відповідальності лідерів воєнні злочини не припиняться», — заявила Каллас.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Окремо вона прокоментувала ситуацію навколо Ормузької протоки, наголосивши на необхідності міжнародної коаліції для гарантування безпечного судноплавства.

У завершенні виступу Каллас закликала міжнародну спільноту до реформування ООН і збереження світового порядку, заснованого на правилах.

«Відповідь на питання, чи зможемо ми захистити міжнародне право, залежить від нас», — підсумувала вона.

Каллас також різко відреагувала на заяви представника Росії, назвавши їх «абсурдними», і вкотре закликала Москву припинити війну проти України та дотримуватися Статуту ООН.

Раніше Кая Каллас заявляла, що Європейський Союз поки не може виплатити Україні обіцяний кредит у розмірі 90 млрд євро. Окрім затримки фінансування, виникли труднощі і з ухваленням 20-го пакета антиросійських санкцій.