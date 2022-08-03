Конфлікт у Нагірному Карабасі: яка роль Туреччини та чи введе Ердоган війська

Від початку Карабахського конфлікту Туреччина повністю підтримувала Азербайджан. Крім того, Анкара здавна ворогує з противником Баку - Вірменією. Зокрема, у країни напружені відносини через геноцид вірмен, вчинений в Османській імперії 1915 року. Анкара категорично заперечує факт геноциду.

Тим не менш, поки Анкара не готова відкрито ввести свої війська в регіон. Про це в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua розповів віськовий експерт Петро Черник.

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"Я не думаю, що турецькі солдати візьмуть участь у прямому зіткненні, але Азербайджан "буде накачуватися" турецькими безпілотними системами. "Байрактар" зарекомендував себе, як один із найкращих безпілотників середнього класу. Він може нести до чотирьох керованих ракет чи самонавідних бомб", – зазначає експерт.

За його словами, Туреччина сама по собі є доволі потужною мілітарною державою, яка може виробляти такі винищувачі, як С-16. Крім того, у Туреччини є ціле сімейство власних підводних човнів і ціла низка озброєнь зі стрілецькою зброєю включно.

"Не має сумнівів, що Азербайджан буде насичуватися турецькою зброєю, і не тільки зброєю, але й всім необхідним воєнним обладнанням, і навіть грошима. Я вже не кажу про такі банальні речі, як медикаменти, бронежилети, каски, системи зв'язку і тому подібне", – каже Черник.

Нагадаємо, що РФ звинуватила Азербайджан у порушенні режиму тиші у Нагірному Карабаху.

Своєю чергою Азербайджан розбомбив військову частину та взяв під контроль висоти у Нагірному Карабаху.

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