Конфлікт у Вашингтоні: Пентагон хоче встановити бойові лазери для захисту Гегсета та Рубіо

Лазери над Вашингтоном / Зображення згенероване ШІ

На тлі війни з Іраном та зростання загроз ворожого шпигунства Міністерство оборони США розглядає безпрецедентний захід безпеки. Пентагон планує розгорнути потужну антидронову лазерну систему безпосередньо у Вашингтоні, щоб захистити резиденції міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо від потенційних атак.

Про це пише The New York Times.

Підозрілі дрони над військовою базою

Обидва американські високопосадовці проживають на території закритої армійської бази Форт-Макнейр, що розташована на південному заході Вашингтона. Останнім часом там було зафіксовано незвичну і вкрай підозрілу активність безпілотників, що викликало серйозне занепокоєння серед військових. Поява невідомих дронів спровокувала обґрунтовані побоювання щодо можливого стеження за двома ключовими фігурами національної безпеки в умовах, коли Сполучені Штати ведуть активні бойові дії проти Ірану.

Ситуація з безпілотниками виявилася настільки загрозливою, що керівництво Пентагону на повному серйозі розглядало можливість термінового переселення обох міністрів у безпечніше місце. Водночас спеціальна армійська оперативна група вже максимально посилила свої антидронові заходи. Як пояснили військові, це необхідно зробити негайно, щоб гарантувати повну безпеку військовослужбовців та цивільних осіб, які цілодобово працюють і живуть на території бази Форт-Макнейр.

Ризики для цивільної авіації та суперечка з FAA

Ініціатива військових зіткнулася з надзвичайно жорстким спротивом з боку Федерального управління цивільної авіації (FAA). Розміщення потужних бойових лазерів поблизу Форт-Макнейр додасть небаченого рівня складності до і без того перевантаженого повітряного простору над Вашингтоном. Справа в тому, що база розташована всього за 3,2 кілометра від жвавого Національного аеропорту імені Рональда Рейгана.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що FAA зараз перебуває під надзвичайно пильною увагою суспільства та політиків після кількох жахливих авіакатастроф. Торік унаслідок зіткнення армійського гелікоптера та регіонального пасажирського літака над річкою Потомак загинуло 67 людей. А зовсім нещодавно, 22 березня, двоє пілотів Air Canada загинули під час посадки в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку через зіткнення з пожежною машиною. Урядовці панічно бояться, що невидимий промінь лазера може раптово засліпити пілотів пасажирських лайнерів або ж пошкодити обшивку літаків, спричинивши нові масові жертви.

«Те, що пілоти дійсно хочуть знати — це на що саме їм варто звертати увагу під час польоту в таких зонах і до чого бути готовими», — зазначає видання.

Техаський прецедент та випробування системи LOCUST

Варто зазначити, що суперечка між відомствами щодо використання лазерної системи, відомої під назвою LOCUST, триває вже не перший місяць. Раніше Пентагон намагався розгорнути її на південному кордоні з Мексикою для ефективної боротьби з розвідувальними дронами жорстоких наркокартелів. Тоді конфлікт дійшов до абсурду: у лютому цього року, коли військовий лазер кілька разів помилково вистрілив по звичайній повітряній кулі поблизу Ель-Пасо, FAA відреагувало блискавично і повністю закрило весь повітряний простір над містом на 10 днів. Відновити польоти вдалося лише після жорсткого ультиматуму обуреного Білого дому.

Щоб хоч якось заспокоїти стурбованих авіаторів, на початку березня представники Пентагону та керівництво FAA провели масштабні спільні випробування системи LOCUST на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико. Лазер тестували в найрізноманітніших екстремальних умовах, зокрема навмисно стріляли променем на повній потужності просто по фюзеляжу реактивного літака протягом восьми секунд. Згодом військові офіційно відзвітували, що система спрацювала ідеально і не завдала жодних структурних пошкоджень повітряному судну, проте чиновники FAA все одно взяли тривалу паузу на вивчення можливого впливу лазера на зір пілотів.

Тиск Білого дому та позиція Дональда Трампа

Цей затяжний міжвідомчий конфлікт досяг свого апогею поточного місяця під час бурхливої та напруженої наради з питань національної безпеки в Білому домі, якою особисто керував держсекретар Марко Рубіо. Високопоставлені представники Міноборони відкрито тиснули на міністра транспорту та адміністратора FAA, в ультимативній формі вимагаючи негайно погодити використання антидронових лазерів у столиці. Для вирішення цієї патової ситуації зараз серйозно розглядається компромісний варіант: випуск спеціального постійного сповіщення (NOTAM), яке б суворо попереджало пілотів про необхідність бути максимально обережними та обов’язково вмикати технології трансляції свого точного місцезнаходження.

Сам президент Дональд Трамп цілком і повністю підтримує якнайшвидше впровадження цієї інноваційної технології. Під час нещодавнього брифінгу щодо ходу війни з Іраном американський лідер дуже високо оцінив усі переваги лазерів, назвавши їх значно дешевшою та ефективнішою альтернативою традиційним ракетам-перехоплювачам. За його амбітними прогнозами, вже зовсім скоро новітні лазерні системи будуть здатні виконувати ту саму складну бойову роботу, що й наддорогі ракетні комплекси Patriot, але за незрівнянно менші кошти платників податків.

