Конфлікт загострюється: КНДР і Південна Корея підняли в повітря десятки військових літаків

Напруження в військовому протистоянні між двома Кореями наростає з кожним днем.

Південна Корея підняла по тривозі в повітря 80 винищувачів через активізацію Повітряних сил КНДР — південнокорейські радари зафіксували в небі понад 180 північнокорейських військових літаків.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Агентство вказує, що ця активізація викликана триваючими спільними військовими навчаннями авіації Південної Кореї і США під назвою "Пильний шторм" (Vigilant Storm). У них задіяні понад 240 літаків.

Масштабні військово-повітряні навчання Vigilant Storm відбувають на тлі підготовки КНДР до нового ядерного випробування. Через серію запусків балістичних ракет Пхеньяном союзники продовжили навчання, хоча вони повинні були завершитися 4 листопада.

Пхеньян активно протестує проти цих навчать. Північна Корея від 2 листопада запустила в Японське море щонайменше 30 ракет. Одна з них вийшла з ладу під час польоту. Сеул відповідає на це власними пусками ракет.

Нагадаємо, війська КНДР від кінця вересня активізували запуски балістичних ракет. Причиною називали військові навчання США і Південної Кореї. 11 жовтня в КНДР заявили, що провели імітацію ядерних ударів по Південній Кореї.

КНДР запустила четверту ракету в бік Японського моря | Новини світу

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