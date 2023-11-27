Конфлікт загострюється: КНДР розриває військову угоду з Південною Кореєю та посилює кордон

Південна Корея призупинила дію частини військової угоди між двома Кореями від 2018 року.

Влада Південної Кореї заявила, що Північна Корея відновлює передові охоронні пости, які вона ліквідувала під час попереднього періоду зближення між Кореєю, поглиблюючи напруженість, яка виникла через недавній запуск Північною територією супутника-розвідника.

Про це пише видання Independent.

Видання нагадує, що дві Кореї раніше демонтували або роззброїли 11 своїх охоронних постів на своєму сильно укріпленому кордоні відповідно до угоди 2018 року, яка мала на меті полегшити військове протистояння на лінії фронту. Однак наразі угода перебуває під загрозою зриву, оскільки обидві Кореї відкрито погрожують її порушити на тлі зростання ворожнечі через запуск супутника КНДР.

Після того, як минулого вівторка Північна Корея заявила про розміщення свого першого військового супутника-шпигуна на орбіті, Південна Корея заявила, що у відповідь частково призупинить угоду та відновить переднє повітряне спостереження.

Там назвали свій крок "мінімальним оборонним заходом" у відповідь на запуск, який, за словами влади, пов’язаний з наміром КНДР вдосконалити свої ракетні технології, а також створити систему космічного спостереження.

Північна Корея негайно розкритикувала рішення Південної Кореї, заявивши, що вона розмістить потужну зброю на кордоні взаємно.

Фото: Associated Press

"Відтепер наша армія ніколи не буде зв'язана військовою угодою між Північчю і Півднем. Ми відмовимося від заходів, вжитих для зниження напруженості у військовій сфері у всіх просторах: на суходолі, на морі та в повітрі, а також розгорнемо потужніші збройні сили та військову техніку нового типу в регіоні вздовж військово-демаркаційної лінії", — йдеться в тексті повідомлення північнокорейського агентства ЦТАК.

Японія, США та Південна Корея провели спільні навчання

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія спільно провели військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap.

Навчання відбулися в південно-східних водах біля острова Чеджу за участю американського атомного авіаносця USS Carl Vinson. Есмінці ВМС Південної Кореї, оснащені бойовою системою Aegis, і есмінці класу Murasame Морських сил самооборони Японії приєдналися до навчань протиповітряної оборони та морського флоту.

Навчання було проведено для зміцнення спільного потенціалу та об’єднаної оборонної позиції трьох країн проти зростаючої ядерної та ракетної загрози Північної Кореї після запуску нею військового розвідувального супутника.

Нагадаємо:

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав знімки американських військових баз, які зафіксував запущений з Пхеньяна новий розвідувальний супутник.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто переглядав знімки під час відвідування в п'ятницю центру управління Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні.

На знімках видно військові об'єкти у Сеулі, Мокпхо, Кунсані, Пхентхеку та Осані. Деякі кадри були зафіксовані 24 листопада, в момент прольоту супутника над півостровом, з позначенням точних локацій.

Reuters пише, що на одному з таких знімків було зображено американський авіаносець Carl Vinson, який прибув до Пусану 21 листопада.

Вищі дипломати Японії, Південної Кореї та США виступили в п'ятницю та рішуче засудили запуск супутника за його дестабілізуючий вплив на регіон.

У США вважають, що це є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Водночас у Reuters з посиланням на аналітиків констатують, що можливості супутника-шпигуна не перевірили належним чином.

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