Конфлікти у світі показали, що глобальна система безпеки перестала працювати – Ердоган

За словами президента Туреччини, після України свою неспроможність та банкрутство міжнародний безпековий порядок продемонстрував у Газі.
Глобальна система безпеки, яка існує у світі, повністю втратила свою функцію, свідченням чому є сучасні конфлікти, зокрема, в Україні. Зустрічі в Анталії та Стамбулі на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну були шансом припинити війну, але не отримали підтримки.
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє "Укрінформ".
“Конфлікти в Сирії, Ємені, Лівії та останнім часом в Україні показали нам, що нинішня глобальна система повністю втратила свою функцію. У цих кризах, в центрі яких географічно знаходиться наша країна, міжнародні інституції та організації, особливо Рада Безпеки ООН, не змогли вжити заходів, щоб зупинити кров, сльози та руйнування”, – сказав Ердоган.
Президент Туреччини зауважив, що ініціативи Туреччини з припинення російської агресії на її початку з ініціативами проведення зустрічей в Анталії та Стамбулі не отримали необхідної підтримки.
“Історичний шанс, який міг би врятувати життя десятків тисяч людей і запобігти стражданням, був змарнований, точніше саботований”, – сказав він.
За словами Ердогана, після України свою неспроможність та банкрутство міжнародний безпековий порядок продемонстрував у Газі.
Президент Туреччини також вказав на те, що його країна продовжуватиме зусилля для дипломатичного врегулювання сучасних конфліктів.
“Поки ми даємо дипломатії шанс і створюємо простір. Поки ми це робимо, не переслідуйте максималістських цілей. Як ми завжди говоримо, миру не можна досягти зі стиснутими кулаками. Потрібні добра воля, воля та рішучість", – сказав Ердоган.
За його словами, такий підхід є реалістичним, оскільки прогресу у вирішенні всіх конфліктів можливо досягти завдяки дипломатії та діалогу.
Нагадаємо, президенти Туреччини та України незабаром можуть провести чергову зустріч щодо війни.
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