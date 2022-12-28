Конфліктний і амбітний: власник ПВК "Вагнер" пересварився ледь не з усіма елітами РФ

Власник "групи Вагнера" налаштував проти себе "пітерських друзів" диктатора, ФСБ, Міноборони Росії і Адміністрацію Путіна.

Російський олігарх і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин все більше конфліктує з російськими елітами. І тепер не тільки з Міноборони та Генштабом РФ, але навіть з чиновниками Адміністрації президента і "старими друзями" Путіна з Петербурга.

Про це пише російське видання "Важные истории".

"Друзі Путіна"

За інформацією видання, у Пригожина ускладнилися відносини зі старими друзями Путіна, і зокрема з основним власником петербурзького банку "Росія" Юрієм Ковальчуком, який входить у найближче оточення диктатора.

"З часу роботи в Петербурзі Путін жив у двох світах. Один світ — це коло пристойних людей, той самий дачний кооператив "Озеро", який об'єднав колег, товаришів по службі та соратників Путіна (куди входить і Ковальчук). А інший світ — це колишні карні злочинці чи люди, так чи інакше пов'язані з криміналом", — каже джерело видання, наближене до оточення Путіна.

Зазначається, що Путін спілкувався із кримінальниками і зі своїми старими друзями. Проте останні не давали вихідцям з кримінального світу занадто піднятися в ієрархії.

"Ті з них, хто згадував про знайомство з президентом і намагався це використати, опинялися або на цвинтарі, як охоронець Роман Цепов, або у в'язниці як лідер тамбовського угруповання Володимир Кумарін", — каже джерело.

Проте війна в Україні зруйнували усталений уклад речей. Пригожин необхідний Путіну, тому вирішив скористатися цим і впливати на політичні процеси. "Друзі Путіна" поки нічого з цим не можуть вдіяти — власник ПВК "Вагнера" зараз дуже цінний для диктатора.

Адміністрація президента РФ

Пригожин "побив горшки" з впливовим Сергієм Кирієнко —першим заступником керівника адміністрації президента, якого називають новим "куратором" окупованих територій.

Кирієнко занепокоєний, що Пригожин, який має особистий доступ до Путіна, може підірвати "монополію" заступника АП щодо контролю на захоплених територіях.

Адміністрації не подобається, що олігарх дозволяє собі публічну критику на адресу деяких губернаторів, зокрема — губернатора Петербурга Олександра Беглова.

"Пригожин як самостійний гравець з його близькістю до президента та медійним ресурсом викликає занепокоєння адміністрації, оскільки вона не може контролювати ні його самого, ні його медіа", — йдеться у статті.

Міноборони і Генштаб

Конфлікт Пригожина з міністром оборони Шойгу і главою Генштабу Герасимовим напевно найпублічніший.

Зокрема, Пригожин підтримав скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Так, в одному із останніх конфліктів "вагнерівці" записали відеозвернення, обклавши матом начальника Генштабу Герасимова: "Начальник Генерального штабу! Ти пі*ор. В нас немає снарядів".

ФСБ

У виданні стверджують, що ФСБ незадоволене активністю Пригожина у російських колоніях, де він вербує зеків.

"Відправлення озброєних зеків на війну в Україну, бандитів та вбивць, з радикальними рекомендаціями "вбивати", "катувати" та "хоч горло перерізати" — не той підхід, який влаштовує ФСБ", — йдеться у статті.

Зазначається, що в ФСБ бояться відповідальності за наслідки повернення до РФ навіть частини "вагнерівців".

Раніше Пригожин порівняв "прогнози" заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва на 2023 рік з "еротичними фантазіями".