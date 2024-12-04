Конгрес не голосуватиме за додаткову допомогу Україні: Джонсон зробив важливу заяву

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що обрання Дональда Трампа уже "змінює динаміку російської війни проти України".

До вступу в Білий дім обраного президента США Дональда Трампа Конгрес не буде голосувати за надання додаткової допомоги Україні.

Про це повідомив спікер Палати представників Майк Джонсон, передає Голос Америки.

"У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", - заявив він.

При цьому політик наголосив, що обрання Дональда Трампа уже "змінює динаміку російської війни проти України".

“Я не очікую, що зараз буде винесене [на голосування] будь-яке фінансування для України", - сказав він.

Видання Politico уточнило, що в середу, 4 грудня, спікер Майк Джонсон відхилив прохання адміністрації Байдена включити 24 мільярди доларів допомоги Україні в рамках очікуваного законопроєкту про короткострокові витрати, який Конгрес має ухвалити до 20 грудня.

“Це не компетенція Джо Байдена зараз ухвалювати таке рішення”, - пояснив він журналістам.

У виданні додали, що адміністративно-бюджетне управління включило запит на фінансування до списку, надісланого до Конгресу наприкінці минулого місяця.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця терміну чинного президента Джо Байдена Штати передадуть Україні допомогу на всю суму у 61 млрд дол., затверджену Конгресом.

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