Конгрес США ухвалив законопроєкт, щоб уникнути урядового шатдауну: деталі

Законодавчу ініціативу підтримали 65 сенаторів.

Верхня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, який дозволяє тимчасово продовжити фінансування федеральних установ країни й уникнути урядового шатдауну після 18 лютого.

Про це пише Укрінформ.

За законодавчу ініціативу виступило 65 сенаторів, а проти - 27, що тепер дозволяє відправити законопроєкт на підпис глави Білого дому Джо Байдена.

Також читайте Уникнути шатдауну: Палата представників США ухвалила відповідний законопроєкт

Таким чином, уряд США зможе функціонувати й отримувати бюджетне фінансування до 11 березня нинішнього року, якщо до цього терміну законодавці не дійдуть остаточної згоди щодо бюджету країни на 2022 фінансовий рік.

Нагадаємо, що федеральний уряд США фінансується на підставі подібної резолюції, прийнятої на початку грудня минулого року. Вона дозволила продовжити виділення коштів з державного бюджету до 18 лютого.

Зауважимо, у США фінансовий рік завершується 30 вересня. Якщо бюджет на наступний рік до цього дня не затверджено, Конгрес ухвалює відповідні законодавчі ініціативи, які дозволяють продовжувати фінансування федеральних установ на обмежений термін в обсягах попереднього держбюджету.

Після загострення боротьби в конгресі між республіканцями і демократами шатдауни перестали бути рідкістю в останні роки.

Додамо, що шатдаун — тимчасова часткова зупинка роботи державних органів.

В історії Сполучених Штатів шатдаун відбувався 17 разів, останній раз — в 2018, передостанній — в 2013 році, через невчасно прийнятий бюджет. Цього — те ж саме, що і припинення роботи уряду США.

У лютому 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав урядовий бюджет на 2019 й фінансовий рік, ніж зупинив шатдаун.

Шатдаун на паузі: Трамп підписав законопроект про тимчасове відновлення роботи державних установ