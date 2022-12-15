У тексті резолюції наголошується, що порушення Статуту ООН ставлять під сумнів право Росії на постійне членство у Раді безпеки.

Двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє видання Foreign Policy.

Двопартійна Гельсінська комісія, яка в жовтні закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена висловити протест проти статусу Росії як постійного члена Ради Безпеки, пропонує Конгресу визнати, що війна Росії порушила цілі та принципи ООН, і просить уряд США вжити заходів для обмеження її прав в ООН.

У резолюції Конгресу, текст якої надали виданню, демократ Стів Коен і республіканець Джо Вілсон, йдеться про те, що Росія припустилась грубих порушень Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право посідати місце в Раді Безпеки. Йдеться, зокрема, про незаконне голосування щодо анексії чотирьох українських областей, вчинення звірств в українських містах, таких як Буча, бряцання ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства.

Україна також виступає за те, щоб Росія була виведена з Радбезу, хоча експерти залишаються скептичними, щодо реальності такої можливості. Статут ООН не містить жодних положень про усунення постійного члена Ради Безпеки. Участь Росії в Радбезі в якості постійного члена прописана в статті 23 Статуту організації. Таким чином, для виключення Росії зі складу Радбезу була б потрібна поправка до Статуту. Втім, за тим-таки основним документом, для внесення поправок необхідна згода всіх постійних членів Радбезу.

Росія має право накласти вето на подібну пропозицію і, як доводить практика, вже неодноразово цим користалась.

Зрештою, пише видання, існує ще один варіант, підтриманий в тому числі і деякими правниками. Він має на меті оскаржити статус Росії, як спадкоємиці місця Радянського Союзу в Раді Безпеки.

Нагадаємо:

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористкою і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських воєнних злочинців.

Рішення було ухвалено одноголосно - усі 30 країн НАТО підтримали відповідний документ. Після цього резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО. Також зазначається, що документ містить низку важливих для України рішень – збільшення постачання Україні озброєння, розроблення конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою. Документ був ухвалений одностайно, за нього проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, 1 утримався.

РФ та Іран створили вісь зла: в ООН вважають, що Росія продовжує брехати

Читайте також: