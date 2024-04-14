Конгрес терміново розгляне допомогу Ізраїлю: можливо, й Україні - Politico

Наступного тижня Палата представників США збереться і розгляне пакет допомоги Ізраїлю, це може бути той самий законопроект, який містить допомогу Україні.

Про це інформує Politico.

У повідомленні вказується, що керівництво республіканців у Палаті представників оголосило, що наступного тижня буде проголосована допомога Ізраїлю, оскільки атака Ірану викликала вимоги представників обох партій зробити це якнайшвидше.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників відійде від свого раніше оголошеного розкладу законодавчих засідань, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників", — йдеться у заяві лідера більшості Стіва Скаліса.

Наразі невідомо, який саме законопроект збираються розглянути у Палаті представників, чи йдеться саме про пакет допомоги іноземним державам, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Скаліз сказав, що "додаткову інформацію… буде надано".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Республіканській партії побоюються відставки спікера Джонсона через допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль, армія готується відбити атаку десятків дронів.

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