Конгресмен та колишній пілот США розповів, через скільки днів НАТО розіб'є Росію: "Це схоже на жарт"

Конгресмен та колишній пілот ВПС США Адам Кінзінгер вважає, що війська НАТО могли б розбити російську армію за три дні.

Про це він написав у Twitter.

Кінзінгер відповів на запитання у соцмережі про те, що якщо "війська НАТО такі сильні, то чому вони досі не перемогли Росію".

На це американський конгресмен та колишній військовий відповів: "Це схоже на жарт. Операція НАТО проти Росії тривала б три дні".

I’m hoping this is a joke. NATO vs Russia would be like a real three day operation. https://t.co/kf53SJhWE8 — Adam Kinzinger #fella (@AdamKinzinger) December 19, 2022

Хто такий Адам Кінзінгер

Кінзінгер - американський політик, член Республіканської партії. Член Палати представників США від штату Іллінойс з 2011.

У 2003 Кінзінгер був зарахований до ВПС США, пілот Boeing KC-135 Stratotanker для місій в Іраку і Афганістані, а пізніше пілотованого літака-розвідника в Іраку. Після служби у Військово-повітряних силах Національної гвардії, був підвищений до звання майора.

Також цей американський політик 2019 року зареєстрував проєкт закону щодо санкцій проти суден-трубоукладників "Північного потоку-2" та "Турецького потоку".

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