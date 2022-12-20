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Конгресмен та колишній пілот США розповів, через скільки днів НАТО розіб'є Росію: "Це схоже на жарт"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Конгресмен та колишній пілот США розповів, через скільки днів НАТО розіб'є Росію: "Це схоже на жарт"

Фото: Associated Press

Колишній військовий вважає, що Росія швидко б програла війну НАТО.

Конгресмен та колишній пілот ВПС США Адам Кінзінгер вважає, що війська НАТО могли б розбити російську армію за три дні. 

Про це він написав у Twitter. 

Кінзінгер відповів на запитання у соцмережі про те, що якщо "війська НАТО такі сильні, то чому вони досі не перемогли Росію".

На це американський конгресмен та колишній військовий відповів: "Це схоже на жарт. Операція НАТО проти Росії тривала б три дні". 

Хто такий Адам Кінзінгер

Кінзінгер - американський політик, член Республіканської партії. Член Палати представників США від штату Іллінойс з 2011. 

У 2003 Кінзінгер був зарахований до ВПС США, пілот Boeing KC-135 Stratotanker для місій в Іраку і Афганістані, а пізніше пілотованого літака-розвідника в Іраку. Після служби у Військово-повітряних силах Національної гвардії, був підвищений до звання майора.

Також цей американський політик 2019 року зареєстрував проєкт закону щодо санкцій проти суден-трубоукладників "Північного потоку-2" та "Турецького потоку". 

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Дата публікації
Перегляди
3116
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