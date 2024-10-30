Конгресмени закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

Закриття українського неба для російських ракет є одним із найбільших викликів за весь час повномасштабної війни.

Члени обох партій Палати представників США закликали президента Джо Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.

Про це йдеться у повідомленні The Hill.

Представники Республіканської партії Джо Вілсон і демократ Стів Коен надіслали листа Байдену з проханням "надати Польщі повноваження перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгнутися в повітряний простір цієї країни".

Запит ґрунтується на тому, що Польща може використати свої щити протиповітряної оборони та розширити їх, що захистить польське небо від російських ракет, а також допоможе Україні в захисті.

У виданні нагадали, що в листопаді 2022 року двоє польських фермерів загинули внаслідок падіння на території Польщі української ракети. У березні російські ракети, які атакували Україну, перетнули повітряний простір Польщі.

"Незважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію через гібридну війну — порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру та спроби дестабілізувати демократичні інститути — ми вагалися протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками", — заявили конгресмени.

На тлі цього перехоплення та нейтралізація ракет польськими ППО над Україною є одночасно необхідним і терміновим як механізм підтримки України та захист передньої лінії кордонів НАТО, вважають вони.

Раніше очільник МЗС Польщі назвав країну, яка здатна зупинити диктатора Путіна. Радослав Сікорсьий впевнений, якщо не зупинити кремлівського диктатора і дозволити йому завоювати Україну, він підійде до польського кордону.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.