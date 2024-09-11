Конгресмени закликали Байдена дозволити Україні удари вглиб Росії - СNN

Група конгресменів-республіканців у Палаті представників закликала Джо Байдена дозволити Києву завдавати ударів по цілях у глибині Росії зброєю США. Йдеться про озброєння великої дальності.

Про це пише CNN.

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Зазначається, що республіканці написали очільнику Білого дому лист у понеділок, 9 вересня. Він повторює неодноразові заклики самого українського уряду, зокрема президента Володимира Зеленського.

Автори видання підкреслюють, що його було надіслано напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до столиці України в середу, 11 вересня, оскільки "адміністрація Байдена продовжує оцінювати прохання Києва завдати ударів глибше Росії".

"Офіційні особи США очікують, що Блінкен, який подорожує до України з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, під час своєї поїздки до Києва збере інформацію про те, як ці удари великої дальності враховуватимуть ширшу стратегію України на полі бою. Велика Британія також розглядає можливість дозволити Україні завдати глибшого удару вглиб Росії за допомогою власної системи дальньої дії Storm Shadow", - йдеться на сайті CNN.

"Ми будемо уважно слухати наших українських партнерів. Найближчими днями ми обидва звітуватимемо перед прем’єр-міністром, президентом Байденом. І я цілком сподіваюся, що вони обговорять це під час зустрічі в п’ятницю", - сказав американський дипломат у Лондоні у вівторок, 10 вересня.

Пізніше у вівторок на запитання про те, чи знімуть США обмеження, Байден відповів, що адміністрація зараз це вирішує.

Нагадаємо, голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола повідомляв раніше, що Блінкен під час візиту до України повідомить про дозвіл бити вглиб Росії.

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