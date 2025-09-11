Конгрес США схвалив оборонні витрати на 2026 рік: скільки отримає Україна

Конгрес США / © Associated Press

Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт на $892,6 мільярда на 2026 фінансовий рік, що стартує 1 жовтня. У цей бюджет, попри опір багатьох республіканців, заклали $400 мільйонів на програму допомоги Україні у сфері безпеки.

Про це пише The New York Times.

«І демократи, і республіканці відхилили пропозицію конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін скоротити це фінансування для України», — пишуть журналісти.

У законопроєкт також додали вимогу, щоб Пентагон звітував перед Конгресом, якщо адміністрація плануватиме скасувати чи призупинити допомогу Україні, яку вже схвалив Конгрес США.

«Третій рік поспіль республіканці додають нові обмеження, щоб заблокувати ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзивності. Вони запроваджують низку кліматичних обмежень і збільшення потоку списаної військової зброї до цивільної вогнепальної програми, відштовхуючи від себе навіть демократів, які спочатку підтримували», — додали у медіа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що на оборону виділять рекордний бюджет — трильйон доларів. Названа цифра суттєво перевищує витрати на оборону у $892 млрд, які запланував Конгрес США на цей рік.

У пріоритетах — розвиток стратегічних напрямів, зокрема системи протиракетної оборони «Золотий купол», оновлення флоту, модернізація ядерного потенціалу, зміцнення кордонів та підвищення зарплат військовим на 3,8%.

Зауважимо, що колишній міністр оборони Ллойд Остін за президента Джо Байдена так само рекомендував уряду США збільшити видатки на оборону, довівши їх до одного трильйона доларів у найближчі роки.