Конгрес США ухвалив військовий бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна

Сенат США 9 вересня підтримав законопроєкт про оборонну політику країни на бюджет на 2026 рік. Це рішення є ключовим, оскільки воно визначає не лише обсяги фінансування армії США, а й стратегічні напрями оборонної політики держави.

Bloomberg

Фінальну версію законопроєкту доопрацюють, після чого він надійде на підпис президенту Дональду Трампу.

Згідно із документом, бюджет США на 2026 рік передбачає виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Законопроєкт є обов’язковим до ухвалення, адже він визначає фінансування армії, військове будівництво, розробку озброєнь і ключові напрями оборонної політики США.

У ньому передбачено подовження дії «Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки» (USAI) до 2028 року та збільшення фінансування програми до $500 млн.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах є впливові політичні сили, для яких принципово важлива підтримка України. Вони готові допомогти Києву попри те, яку позицію щодо цього має президент США Дональд Трамп та його оточення, і здатні суттєво впливати на масштаби цієї підтримки.