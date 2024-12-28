Конкурент Шольца на посаду канцлера ФРН припустив, коли в Україні настане припинення вогню

Німеччина повинна отримати міжнародно-правовий мандат на участь в миротворчих силах на території України.

Кандидат у канцлери Німеччини від найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц вважає, що сьогодні до припинення вогню в Україні ще дуже далеко.

Його заяву цитує німецьке видання Die Zeit.

Про це Мерц говорив, розмірковуючи про можливі гарантії безпеки для України для забезпечення можливого припинення вогню у війні з Росією.

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“Я не можу уявити, щоб щось відбувалося в цьому напрямку [надання гарантій безпеки] сьогодні, тому що ми дуже далекі від такого припинення вогню. Це все питання, яке потрібно прояснити в найближчі кілька тижнів, можливо, місяців", - сказав він.

За його словами, Німеччина повинна отримати міжнародно-правовий мандат на участь в миротворчих силах на території України.

"Якщо є мирна угода і якщо Україні потрібні гарантії безпеки, то ми можемо обговорювати це лише за наявності ідеального мандату за міжнародним правом. Наразі я цього не бачу", - сказав лідер ХДС

Також Мерц висловився за постачання Україні крилатих ракет Taurus.

У цьому контексті він наголосив на тому, що три країни – США, Франція та Велика Британія - вже постачають Україні аналогічні системи озброєння.

“Вони не стали стороною конфлікту в результаті цього постачання”, — сказав Мерц, додавши, що ракети Taurus є “цеглинками у відновленні миру в Україні”.

Нагадаємо, на початку грудня кандидат на посаду канцлера Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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