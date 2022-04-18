Конкурентку Макрона і приятельку Путіна звинувачують в розтраті коштів ЄС

Марін Ле Пен запідозрили у привласненні майже 140 тисяч євро.

Лідерку ультраправої партії “Національне об'єднання” та кандидатку у президенти Франції Марін Ле Пен, яку називають прихильницею російського диктатора Володимира Путіна, у доповіді Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF) звинуватили у привласненні бюджетних коштів.

Як повідомило в неділю, 17 квітня, видання Mediapart, відповідний документ надійшов до прокуратури Франції.

Ле Пен звинуватили в особистому привласненні майже 140 тисяч євро з бюджету Європарламенту, коли вона була депутатом від 2004 до 2017 року. У розслідуванні припускають, що кошти з фондів Європарламенту витрачалися, зокрема, на оплату готелів та організацію заходів.

Паризька прокуратура повідомила, що документ наразі аналізують.

Адвокат Марін Ле Пен у коментарі виданню зауважив, що доповідь з’явилася у розпал президентських перегонів у Франції, а події відбулися понад десять років. Він вважає невипадковим те, що цю справу згадали саме зараз.

Нагадаємо, минулої неділі, 10 квітня, у Франції відбувся перший тур президентських виборів. Лідерами голосування стали чинний президент Еммануель Макрон та представниця ультраправих Марін Ле Пен, яку звинувачували у контактах з російським диктатором Володимиром Путіним.

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