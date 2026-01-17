ТСН у соціальних мережах

«Консерва» замість госпіталізації: Кадиров намагається приховати важкий стан сина

Відео з Адамом Кадировим, яке опублікували на каналі «дон-дона» старшого, виявилося змонтованим за добу до його ДТП.

Дмитро Гулійчук
Адам Кадиров

У Telegram-каналі очільника Чечні Рамзана Кадирова опублікували відео-"консерву» з його сином 18-річним Адамом після новин про ДТП і його госпіталізацію.

Про це пише російське видання «Важные истории».

На кадрах Кадиров-молодший, якого батько призначив секретарем Ради безпеки Чечні, нібито обговорює питання підготовки до виборів із силовиками. На самому відео немає звуку, є лише супровідна музика.

Після наради молодого Адама нагородили черговою медаллю — цього разу за заслуги у підвищенні безпеки окупованої Запорізької АЕС.

Журналісти проаналізували метадані відео й з’ясували, що його змонтували в програмі Adobe Premiere Pro ще 15 січня — за добу до ДТП, у якій Кадиров-молодший нібито постраждав і був госпіталізований.

Чернетка файлу мала назву «СИРИЙ\НАРАДА ДУСТУМ 15.01.2026». Дустум — кличка Адама.

«Дон-дона» молодшого ще в п’ятницю санітарним бортом МНС РФ відправили до Москви. Слідом за ним до Москви вилетів Airbus Рамзана Кадирова, який на момент ДТП перебував у Дубаї.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на джерело стверджує, що Адам Кадиров поміщений до дев’ятого хірургічного корпусу Боткінської лікарні у Москві. Це відділення екстреної хірургії. Кадиров-молодший нібито лежить у спецчастині корпусу, куди пацієнти надходять лише за розпорядженням голови МОЗ РФ чи мерії Москви. За інформацією каналу, Адам досі у тяжкому стані.

Раніше у ГУР повідомили, що сам Рамзан Кадиров також при смерті — у нього відмовили нирки.

