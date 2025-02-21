"Конспіролог і прихильник Трампа": Сенат США призначив Кеша Патела директором ФБР

Сенат Сполучених Штатів проголосував за призначення Кеша Патела на посаду директора ФБР, який є відданим прихильником діючого президента Дональда Трампа та конспірологом.

Про це інформує CNN.

Всього за затвердження пакета проголосував 51 сенатор, тоді як 49 виступили проти. Проти кандидатури Патела разом з демократами проголосували сенатори-республіканці Сюзан Коллінз і Ліза Мурковскі, втім це не завадило підтримати кандидата Трампа.

Демократи заявили, що це призначення викликає особливе занепокоєння, оскільки Трамп може скористатись цим, щоб розправитись зі своїми політичними опонентами.

Під час слухань у Сенаті Пател заявив, що під час його роботу у ФБР не буде "жодної політизації" і "жодних каральних дій", а також звинуватив демократів у тому, що вони висмикують його фрази зі старих коментарів.

"Уривки інформації часто вводять в оману", – сказав Пател.

Раніше повідомлялося, що у США затвердили кандидатуру міністерки внутрішньої безпеки.

Ми раніше інформували, що США сколихнули протести проти Трампа, Маска та DOGE.

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