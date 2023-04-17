Конспірологічна версія: російський опозиціонер оцінив спроби Патрушева та Герасимова закінчити війну

В Росії продовжують будувати конспірологічні теорії. На цей раз секретар Ради нацбезпеки РФ Патрушев та начальник Генштабу РФ Герасимов нібито хотіли саботувати воєнні дії, щоб прискорити закінчення війни в Україні.

В Росії секретар Ради нацбезпеки РФ Патрушев та начальник Генштабу РФ Герасимов хотіли саботувати воєнні дії, щоб прискорити закінчення війни. Експерти вважають це конспірологічною версією.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів російський опозиційний політик та громадський діяч Дмитро Гудков.

За його словами, Герасимов міг спробувати переконати фюрера Путіна у тому, що війну треба закінчувати. Проте очільник Кремля неадекватно віднісся до оцінки бойових дій в нашій державі.

“Я цілком можу погодитися з тим, що Герасимов, напевно, хотів якось усе це закінчити. Він від початку розумів, що жодної легкої переможної війни РФ не зможе організувати в Україні. Він все ж таки військова людина і чудово розуміє, що для захоплення величезної 40-мільйонної країни потрібні зовсім інші ресурси. Але щодо Патрушева я не дуже впевнений”, — наголосив Дмитро Гудков.

Він також додав, що Путіну намагалися донести інформацію про припинення війни. Але його радники продовжують говорити те, що йому подобається.

“А всі ті, хто заперечував, ставив під сумнів його рішення, всі вони давно вже видавлені або з країни, або з самої політичної системи. Плюс непогано спрацювала ця команда економістів, яким вдалося все-таки зупинити економічну кризу”, — підкреслив громадський діяч.

Гудков вважає, що окупанти і надалі будуть намагатися утримувати захоплені території за допомогою живого щита та “гарматного м’яса”.

“Війна — це не просто спроба захопити якісь нові території. Війна для Путіна зараз дуже зручний метод керування країною. Бо коли країна живе за законами воєнного часу, — не можна протестувати, немає жодних виборів. Громадяни покірно мовчать, не критикують владу, а будь-яка критика карається вже практично сталінськими термінами. Тож це ще й спосіб утримання влади. І що довша війна, то простіше керувати країною. Це загалом закон будь-якої диктатури”, — підсумував Гудков.

Нагадаємо, що у росіян запас високоточних ракет близький до критично малого, тому ворог намагається їх економити. Водночас наразі ракетна небезпека для України є високою.

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