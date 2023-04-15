Конституційна рада Франції схвалила пенсійну реформу: країну накрила нова хвиля протестів

У п'ятницю, 14 квітня, Конституційна рада Франції схвалила пенсійну реформу, яку не сприймає велика частина населення країни. Рада відхилила запит опозиції на проведення референдуму.

Про це повідомляє France 24.

Через таке рішення державу накрила нова хвиля масових протестів. Після оголошення рішення Конституційної ради тисячі мешканців Парижу зібраися в центрі міста. Мітингувальники підпалювали сміттєві баки, велосипеди й електросамокати. Виникли й сутички з поліцією.

Неспокійно також було в Ліоні, Нанті, Марселі й Ренні. Подекуди поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети, аби не допустити, щоб протестувальники увірвалися в адміністративні будівлі. У місті Ренн обурені активісти підпалили вхід поліцейського відділку, повідомляє Quest-France 35.

Le feu prend à la façade du commissariat de police #Rennes pic.twitter.com/AJjwGeikVo — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) April 14, 2023

Опизиційні політики наголосили, що "боротьба триває", попри рішення влади, і "останнє слово буде за народом". Профспілки закликали президента Франції Еммануеля Макрона не підписувати закон про зменшення пенсійного віку з 62 до 64 років. Вони ініціюють нові масові протести 1 травня.

Раніше ми повідомляли, що португальці вийшли на протест через житлову кризу. Багатотисячні мітинги проти стрімкого зростання орендної плати і цін на житло відбулися в Лісабоні та інших містах держави.

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