Суд Румунії остаточно поставив крапку у виборах: скаргу Сіміона відхилено (оновлено)

Джордже Сіміон. / © Associated Press

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Конституційний суд Румунії не задовольнив позов Джордже Сіміона щодо скасування результатів президентських виборів, визнавши його скаргу безпідставною. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Про це повідомляє Digi24.

Водночас Джордже Сіміон жорстко розкритикував рішення Конституційного суду. Він заявив, що це продовження “державного перевороту” й закликав до протестів.

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“Конституційний суд продовжив державний переворот! Все, що нам лишається — боротися! Я закликаю вас долучатися до мене сьогодні та впродовж найближчих тижнів!” — написав Сіміон у Facebook.

У коментарях він додав: “Дуже скоро нас знову чекають вибори, і цього разу ми маємо бути значно краще підготовленими!”

Нагадаємо, Сіміон, який програв вибори чинному меру Бухареста Нікушору Дану, стверджував про нібито втручання іноземних держав у виборчий процес. Зокрема, він вказував на Францію, заявивши, що її спецслужби впливали на хід кампанії.

Ці заяви пролунали після того, як співзасновник Telegram Павло Дуров повідомив, що до нього звертався очільник французької розвідки з проханням обмежити доступ до “консервативних голосів” у Румунії напередодні голосування. За словами Дурова, він на це не пристав.

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