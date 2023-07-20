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Консульство Китаю постраждало внаслыдок удару росіян: реакція країни

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Консульство Китаю постраждало внаслыдок удару росіян: реакція країни

Прапор Китаю / Фото: Global Look Press

Ніхто з китайських громадян не постраждав.

Через атаку ракетами й безпілотниками по Одесі 20 липня уражене генеральне консульство Китаю. Вибуховою хвилею обтрусилися частини поверхні стін та шибок.

Це підтвердила пресслужба МЗС Китаю.

Як відзначили у відомстві, працівники консульства давно залишили приміщення. Відтак ніхто не постраждав.

"Китай уважно стежить за розвитком подій та підтримує зв'язок із зацікавленими сторонами. Ми вживемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян в Україні", – зауважили в МЗС Китаю.

Зауважимо, голова MI6 заявив, про "абсолютну причетність" Китаю до війни Росії. Зокрема, йдеться про дипломатичну підтримку агресора.

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Дата публікації
Перегляди
133
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