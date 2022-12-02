Консульство України в чеському Брно евакуювали через підозрілий пакунок: що там виявили

Українське консульство в в чеському Брно евакуювали 2 грудня з через підозрілий пакунок, доставлений до дипломатичного представництва. Евакуйовано шістьох співробітників.

Про це повідомляє Радіо Прага з посиланням на чеську поліцію.

Пакунок був схожий на ті, які доставляли до Іспанії. Саме тому консульство та найближчі сусідні будівлі евакуювали за допомогою пожежників.

"Наш консул у Брно викликала поліцію. Отримана посилка виглядала підозріло", - повідомила прессекретарка посольства України у Празі Тетяна Окопна.

Пакунок перевірили за допомогою рентгену. Пізніше з'явилося повідомлення поліції, що бандероль містила тканини тваринного походження.

Нагадаємо, посольства та консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки, у пакетах також були очі тварин. Йдеться про посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства в Неаполі та Кракові, консульство в Брно.

30 листопада на території українського посольства в Мадриді пролунав вибух. Через нього госпіталізували чоловіка. Вибухівка була в конверті.

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