Контакт з іншопланетянами відбудеться 2025 року: Баба Ванга назвала конкретну подію

Контак людства з іншопланетянами повинен відбутися 2025 року

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Болгарська провидиця Баба Ванга зробила передбачення про те, що 2025 року люди контактуватимуть з іншопланетним життям. Це начебто станеться під час великої спортивної події, яка транслюватиметься на весь світ.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Баба Ванга не залишила письмових записів про свої передбачення. Більшість пророцтв походять від її племінниці, Красиміри Стоянової або інших послідовників.

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У пророцтві про 2025 рік йдеться, що під час великої спортивної події з’явиться «нове світло на небі», яке побачать люди з усього світу.

Існують припущення, що світло може стосуватися метеорного потоку, північного сяйва або очікуваної наднової T Coronae Borealis Nova за 3000 світлових років від нас, яку можна було б побачити із Землі.

Однак переважно це пророцтво Баби Ванги тлумачать як появу позаземного космічного корабля над неназваним спортивним майданчиком.

Це начебто дозволить людству вперше зустрітися з іншопланетянами, причому пророчиця сказала, що це принесе відповіді, а не страх.

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Її прогноз не розкрив, на якій саме спортивній події або в якій країні це відбудеться.

Відомо, що у 2025 році ще відбудеться кілька важливих спортивних подій.

Серед них — чемпіонат Вімблдону з тенісу в липні, Світова серія з бейсболу в жовтні та чемпіонат Формули-1 у грудні.

Які пророцтва Баби Ванги збулися

Досвід Баби Ванги як провидиці майбутніх подій змагався з багатовіковою репутацією Нострадамуса.

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Їй приписують передбачення загибелі російського підводного човна «Курськ», який затонув у Баренцевому морі у 2000 році.

Баба Ванга також сказала, що «два металеві птахи вріжуться в американських братів, і проллється кров», що начебто точно описувало терористичні атаки 11 вересня.

Серед інших пророцтв, що збулися, — цунамі в Індійському океані 2004 року, яке забрало життя понад 230 000 людей, обрання Барака Обами у 2008 році та піднесення ісламського терористичного угруповання ІДІЛ у 2010 році.

Баба Ванга навіть правильно передбачила власну смерть, розповівши, що помре 11 серпня 1996 року у віці 85 років.

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Однак у неї було кілька промахів, зокрема прогноз про те, що з 2010 по 2016 рік відбудеться ядерна війна.

Також кажуть, що вона помилково передбачила, що Європа буде спустошена до 2016 року після багатьох воєн та хімічних атак, і що кількох світових лідерів буде вбито у 2000-х роках.

Нагадаємо, у Ватиканських архівах було знайдено 900-річний текст, що, за твердженнями дослідників, передбачає рік Судного дня.