Контрабанда на понад 2 млн грн: на кордоні з Польщею в українця вилучили яхту Regal

Яхта Regal на трейлері / © inpoland

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44-річний громадянин України намагався ввезти в Україну через Польщу моторну яхту на трейлері. Проте цьому завадили прикордонники на прикордонному посту Любачів у Підкарпатському воєводстві.

Про це пише сайт про Польщу In Poland.

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Інцидент стався на прикордонному переході в Будомежі 24 жовтня. На перевірку з’явився 44-річний громадянин України, який перевозив моторну яхту Regal на трейлері.

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Прикордонники завадили спробі ввезення яхти з Польщі до України. Під час перевірки було виявлено розбіжності в ідентифікаційних номерах судна та даті виробництва. Вартість яхти оцінюється у близько 200 тисяч злотих (це приблизно 2,3 мільйона гривень — ред.).

Водний засіб вилучили, а 44-річного водія опитала як свідка.

Прикордонна служба зараз розслідує походження човна.

Раніше ми писали про те, які категорії українських біженців отримують найвищі зарплати в Польщі. Медіанні доходи більшості українських біженців у Польщі залишаються нижчими за середні по країні, однак чоловіки віком 25–34 роки та 45–54 роки зуміли випередити місцевих працівників за рівнем зарплат.

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