Контрабанда української зброї до Фінляндії: МВС України викрило фейк у фінській пресі

МВС України викрило фейкову інформацію про канал контрабанди української зброї до Фінляндії.

На порталі МВС подане спростування недостовірної інформації.

Йдеться про інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном. Йшлося про начебто наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до злочинних угруповань у цій країні.

"В матеріалі зазначено, що ця стрілецька зброя вже у Фінляндії, ба більше, її заходили і в інших скандинавських країнах", – додають в українському відомстві

МВС України офіційно з’ясувало правдивість викладених у матеріалів даних у своїх фінських колег. Останні заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території.

"Відповідне розлоге заперечення вже наразі готує згадане фінське видання, адже є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація "дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв’ю". Також відсутність інформації про існування подібного каналу нелегального переміщення зброї з України підтвердили й представники правоохоронних органів інших країн", – зазначили у МВС.

Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів від МВС України надіслано запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу.

Напередодні в Росії звинуватили Україну у нібито підготовці “бойових комах” з метою інфікувати росіян “небезпечними хворобами”. Зокрема, ідеться про комарів, кажанів та птахів. Свою нову дезінформаційну кампанію Кремль почав у неділю, 23 жовтня, із заяви їхнього Міноборони.

Як ми сказав президент Польщі Анджей Дуда: РФ спеціально використовує тактику залякування ядерною зброєю та "брудною бомбою".

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