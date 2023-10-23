"Контракт або в'язниця": у РФ силовики змушують мігрантів йти служити - ISW

Російські силовики 20 жовтня здійснили рейд на мечеть у місті Котельники Московської області, затримали кілька десятків мусульман, доправили їх на автобусах до військкоматів і змусили підписати контракти на проходження військової служби. Таким чином російська влада вирішує проблеми з мобілізацією, залучаючи мігрантів із Середньої Азії.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Серед тих, хто перебував у мечеті на момент рейду, був 25-річний фіналіст шоу "Переспівай зірку" Мамут Усеінов, який і розповів деталі події. З його слів, минулої п'ятниці група ОМОН під приводом перевірки документів загнали в автобус усіх чоловіків, які перебували в мечеті, і відвезли до міста Люберці.

"Привезли до військкомату м. Люберці, де була організована медкомісія. Мене визнали придатним до служби і перевезли до пункту збору контрактників у м. Балашиха, на Східне шосе. Увечері нам оголосили, що всі повинні підписати контракт на рік, або в'язниця", — написав Усеінов у соцмережах.

Наступного дня він дізнався, що чоловіків відправлять воювати до України, але пізніше з'ясувалося, що йдеться про строкову службу в армії.

У публікації ISW ідеться про те, що, згідно з інсайдерськими даними, російське військове командування надіслало до всіх управлінь Головного управління Слідчого комітету наказ "виявити натуралізованих громадян Російської Федерації, які прибули з країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) і ухиляються від військової служби", і зажадало від Міністерства внутрішніх справ Росії надати списки прізвищ та адрес таких громадян.

Раніше представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов зазначив, що в Росії тривають мобілізаційні заходи, але вони, здебільшого, носять прихований характер. Він також розповів про нову форму мобілізації – особливо до колишніх військовослужбовців.

Читайте також: