Контрнаступ ЗСУ, танки Abrams та військова допомога: основні заяви Остіна на засіданні "Рамштайн"

За словами Остіна, Україна "впевнено просувається вперед" під час свого контрнаступу.

У вівторок, 19 вересня, у Німеччині стартувало 15-те засідання у форматі "Рамштайн", на яке зібралося 50 країн. На засідання вже прибули міністр оборони Рустем Умєров, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Про це йдеться на сайті Міноборони США.

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Свій виступ очільник Пентагону розпочав зі слів подяки колишньому міністру оборони Олексію Резнікову "за його важку працю та відданість — і за все, що він зробив для вільної України в безпечному світі".

Привітав нового міністра оборони Рустема Умерова та висловив сподівання на тісну співпрацю із ним.

"Минулого тижня у нас була гарна розмова, і сьогодні вранці ми також мали можливість сісти разом. Рустеме, я сподіваюся на тісну співпрацю з тобою та твоєю командою. І я знаю, що всі тут теж", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ та танки Abrams

Також Остін прокоментував український контрнаступ. За його словами, Сили оборони "впевнено просуваються вперед".

"Зараз, коли ми зустрічаємося тут, українські війська ведуть важку боротьбу за повернення своєї суверенної території від окопаних російських загарбників. Контрнаступ України продовжує впевнено просуватися вперед. І хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії агресії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу", - наголосив він.

Голова Пентагону додав, що обіцяні американські танки M1 Abrams найближчими днями будуть в Україні. Коли саме - він не уточнив.

"Ми забезпечуємо підзвітність внесків США через надійний моніторинг кінцевого використання. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами, щоб забезпечити ефективне використання та захист усієї допомоги ", - підкреслив Остін.

Посилення української ППО та боєприпаси

Він висловився, що під час цієї Контактної групи буде обговорюватися посилення ППО, аби захистити українську інфраструктуру від російських атак. Йдеться, зокрема, про такі системи, як Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T.

"В останні місяці Росія продовжувала атакувати порти України та її зернову інфраструктуру. Ці атаки наразі знищили щонайменше 280 000 тонн зерна. Цього достатньо, щоб прогодувати 10,5 мільйонів людей протягом року. Напади Росії продовжують загрожувати глобальній продовольчій безпеці і створюють ризик непотрібних гуманітарних криз по всій планеті", - сказав Остін.

На його думку, посилення ППО "п родовжуватиме захищати критично важливу інфраструктуру України, включно з зерном та енергоносіями".

Окрім того, очільник Пентагону наголосив на необхідності, щоб Україна "отримала боєприпаси для продовження боротьби, включно з боєприпасами калібру 155 міліметрів".

Як повідомили Суспільному у пресслужбі міністра оборони Німеччини, Борис Пісторіус не буде присутній на сьогоднішньому "Рамштайні", бо у нього виявили коронавірус.

Нагадаємо, генерал США спрогнозував, скільки часу потрібно для повної деокупації України.

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