"Контроль над "Вагнером" тепер у Путіна": прем'єр Польщі про ймовірні наслідки загибелі Пригожина

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився коментувати, чи є загибель Євгена Пригожина нещасним випадком, чи ні. Натомість він висловився про потенційні її наслідки.

Про це повідомляє Onet.

"Нагляд за групою Вагнера переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай тепер кожен відповість на питання, більшу чи меншу загрозу зараз становлять найманці, які дислокуються в Білорусі", – зауважив Моравецький.

Прем'єр-міністр додав, що під керівництвом Володимира Путіна найманців "Вагнера", безумовно, ще більше використовуватимуть для провокацій, шантажу, нападів та дестабілізації з метою зриву політики безпеки.

Напередодні український президент Володимир Зеленський вперше прокоментував авіакатастрофу у Тверській області, в якій загинув засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він наголосив, що Україна до цього не має жодного відношення. Натомість "усі добре усвідомлюють, хто до цього причетний".

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