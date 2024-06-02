Контррозвідка Британії переорієнтовується на боротьбу з Китаєм, Іраном та Росією

Підтримка Британією України у війні проти Росії призвела до посилення шпигунської активності.

Національна служба контррозвідки Великої Британії МІ5 переорієнтує свої зусилля на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії.

Про це пише видання The Telegraph з посиланням на власні джерела в уряді країни.

У публікації вказується, що попри основний пріоритет боротися з терористами, тепер МІ5 буде залучати значно більше ресурсів для операцій проти шпигунів Росії, Китаю та Ірану.

Британська розвідка вміщує свій фокус через російську агресію проти України, збільшення китайських шпигунів, а також через використання Іраном організованої злочинності.

Джерела в уряді країни повідомили, що міністри попросили МІ5 "переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, Росії, а віднедавна також Ірану".

Також в британському уряді заявили, що підтримка Британією України у війні проти Росії також призвела до посилення шпигунської активності.

Видання пише, що кількість китайських шпигунів в країні, які займаються збором інформації, "не піддається кількісній оцінці".

Ще одне джерело повідомило що 20 співробітників посольства Китаю у Великобританії, ймовірно, працюють як шпигуни.

"Але кількість агентів, цивільних осіб, завербованих китайськими спецслужбами, може обчислюватися сотнями тисяч", – додало джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британська розвідка оприлюднила кількість убитих та поранених російських військових від початку великої війни.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Британії занепокоєний через злочинну діяльність російських шпигунів.

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