Контррозвідника ФСБ знайшли мертвим у будівлі Міноборони РФ: деталі

У центрі Москви, в будівлі Міноборони РФ, знайдено вбитим співробітника ФСБ Володимира Фещенка. Інцидент стався в ніч на 13 січня в будівлі на вулиці Ольховській, 25, де розташовані підрозділи Міноборони та ФСБ Московського військового округу.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на посиланням на правоохоронні органи.

"Тіло Володимира Фещенка було виявлено в будівлі в центрі Москви. Попередньо, він був убитий", — йдеться у повідомленні.

Старший лейтенант ФСБ Володимир Фещенко привів до себе на роботу товариша, з яким служив на Далекому Сході. Фещенко повідомив родичам, що затримається, але був знайдений на робочому місці мертвим з глибокою раною на лобі. Володимир Фещенко був спадковим спортсменом, чемпіоном з гирьового спорту, і служив у ФСБ після служби на Далекому Сході.

Повідомляється, що підозрюваного затримано, порушено кримінальну справу. Основною версією є вбивство через необережність, постріл міг бути здійснений під час сварки двох чоловіків.

Нагадаємо, у Москві підірвали авто "жирного" російського генерала та воєнного злочинця.

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