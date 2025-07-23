Концерт перетворився на надзвичайну подію: діти з судомами потрапили у лікарню

Лікарі / © pixabay.com

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Увечері 22 липня в церкві Святого Павла, розташованій поблизу Гарвардського університету в Кембриджі (штат Массачусетс, США), під час безкоштовного концерту французького дитячого хору стало зле одразу вісьмом дітям. Усі вони мали симптоми, схожі на судоми, й були доставлені до медичних закладів.

Про це повідомила місцева пожежна служба, передає АР.

За даними рятувальників, загрози життю жодного з постраждалих немає. Усього на події перебувало близько 70 людей, інші відвідувачі не постраждали.

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Перший сигнал до служби екстреної допомоги надійшов після того, як одна дитина почала втрачати контроль над тілом. Коли пожежники прибули, дитина вже перебувала надворі й не мала активного нападу. Проте ситуація швидко ускладнилася — ще семеро дітей почали проявляти аналогічні симптоми, розповів телеканалу WCVB керівник пожежної служби Кембриджа Томас Кехілл.

У відповідь було залучено спеціальний підрозділ з реагування на хімічні загрози. Фахівці провели детальне обстеження будівлі церкви, зокрема із застосуванням пристроїв для аналізу повітря. За результатами перевірки небезпечних речовин або отруйних газів виявлено не було. Приміщення додатково провітрили.

Зазначимо, що в той вечір у храмі проходив виступ французького хору Chœur d’Enfants d’Île-de-France — дитячого колективу з понад 50-річною історією, який бере участь у світовому концертному турне 2025 року. Концерт у Гарвардському кварталі був безкоштовним і включав у програму як духовну, так і популярну французьку музику.

Церква Святого Павла і Гарвардський католицький центр наразі не дали офіційних коментарів щодо події.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у китайському місті Тяньшуй в одному з приватних дитячих садків стався масштабний випадок отруєння: понад 230 дітей були госпіталізовані через надзвичайно високий вміст свинцю в крові.