Контужена левиця Юна, яку вивезли з Києва до Великої Британії, зробила перші кроки – відео

Контужена левиця Юна, яка була врятована з охопленої війною України до Великої Британії, вперше відчула траву під лапами.

Про це повідомили в The Big Cats Sanctuary.

До початку війни трирічна Юна була замкнена в кімнаті розміром 3 на 4 метри в приватному будинку, де жила на холодній бетонній підлозі. Згодом її врятував Центр порятунку диких тварин. Під час атаки на Київ уламки російської ракети впали поблизу центру, що спричинило у тварини контузію, струс мозку та втрату координації.

Драматичний порятунок, здійснений притулком для великих кішок, розташованим поблизу Ешфорда, графство Кент, дозволив евакуювати Юну через шість країн протягом п'яти днів. Зараз левиця провела тиждень, акліматизуючись у своєму новому приватному лігві в притулку, і зробила перші кроки на свіжому повітрі на траві.

Керівник проєкту Кем Вітналл сказав: "Вся важка робота окупилася в цю мить. Врятувати Юну від війни в Україні, дати їй другий шанс на життя, а тепер бачити, як вона вперше відчуває свіже повітря і траву – це неймовірно особливе і прекрасне. Це була неймовірна командна робота всіх учасників, і ми дуже тішимося, що вона так добре прижилася тут, у великому котячому заповіднику".

Під час подорожі через всю Європу співробітники The Big Cats Sanctuary забезпечили Юні плавний перехід і відсутність стресу, сидячи з нею і розмовляючи м'якими заспокійливими голосами. Початкова настороженість Юни почала зникати, і вона почала охоче підходити до своїх опікунів, що свідчило про значний прорив у її емоційному відновленні.

Вона почала проявляти допитливість, дряпаючи дерева та колоди, і доглядачі кажуть, що така грайлива поведінка демонструє її впевненість у собі, що зростає. Брайоні Сміт, кураторка притулку, сказала: "Швидкість, з якою Юна почала пристосовуватися до життя в притулку, заскочила нас усіх зненацька. Ми знаємо, що у нас попереду ще довгий шлях, але вона вже зараз демонструє дивовижну сміливість і навіть трохи зухвалість, і ми не можемо бути щасливішими".

Планується врятувати решту трьох левиць – Амані, Ліру та Ванду – з Київського центру порятунку диких тварин. Лева Рорі забрали до тимчасового утримання в Бельгії, поки в заповіднику будують новий вольєр.

Благодійна організація Big Cat Sanctuary зібрала 350 000 фунтів стерлінгів з 500 000 фунтів стерлінгів, необхідних для завершення порятунку.

Нагадаємо, у липні в Шотландії помер азійський чорний ведмідь з Донеччини, якого врятували ЗСУ. Тварина померла від анестезії.

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