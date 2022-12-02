Конвертний тероризм: майже два десятки українських посольств отримали листи із погрозами

Кулеба припустив, що за цим, найімовірніше, стоїть Росія або її прихильники.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що 17 українських посольств за кордоном отримали листи із погрозами та залякуваннями.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю CNN.

На думку дипломата, головна ціль терору - залякати українських дипломатів, аби вони не допомагали власній країні.

На запитання журналіста, хто може стояти за терором, Кулеба припустив, що, найімовірніше, Росія або її прихильники.

"Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?. Можливо, цей терор - відповідь Росії на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною", - сказав він.

Конвертний терор проти українських дипломатів

30 листопада на території українського посольства в Мадриді пролунав вибух. Внаслідок інциденту госпіталізували чоловіка. На місце події прибула іспанська поліція та вибухотехніки, територію дипломатичного відомства оточили. Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, проте секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки, у яких були очі тварин.

Вибухівка в українському посольстві в Мадриді: які результати розслідування

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