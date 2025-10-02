«Координація санкцій та підтримка України»: країни G7 домовилися посилити тиск на Росію

Країни G7 домовилися посилити тиск на Росію / © Associated Press

Країни Великої сімки погодилися діяти разом, аби змусити Росію припинити війну проти України.

Про це йдеться у спільному комюніке після онлайн-зустрічі міністрів фінансів 1 жовтня.

У документі наголошується, що агресивні дії Кремля, зокрема порушення повітряного простору НАТО та атаки по цивільних, є абсолютно неприйнятними.

Міністри підтвердили підтримку програм Міжнародного валютного фонду та нових позик для України, що дозволять зміцнити державні фінанси й забезпечити стійкість в умовах війни.

Велика сімка також узгодила подальші обмеження для ключових секторів російської економіки — енергетики, фінансів та військово-промислового комплексу. Ці заходи мають скоротити доходи агресора та ускладнити його здатність вести війну.

«Ми будемо використовувати всі доступні фінансові механізми для зупинення війни та встановлення миру», — йдеться у заяві.

Міністри підкреслили, що всі кроки відбуватимуться у рамках міжнародного права та законодавства країн G7. Вони закликали до рішучих дій, аби підтримати Україну та зупинити агресію Кремля.

Раніше повідомлялося, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Росія вимушено зменшує військові витрати. У проєкті бюджету, поданому до Держдуми РФ, 2026 року на оборону планується виділити близько $156 млрд замість понад $163 млрд цього року.

Ми раніше інформували, що Європейська Комісія презентувала країнам-членам ЄС концепцію «репараційного кредиту» для України, який планують профінансувати за рахунок заморожених російських активів.