Корабель із 17 пасажирами на кілька днів застряг у канадському озері: фото

Cудно було звільнено за допомогою криголама берегової охорони США.

Канадське вантажне судно із 17 людьми на борту на кілька днів застрягло в льоду на озері Ері.

Про інцидент повідомляє видання Independent з посиланням на берегову охорону США.

Це сталося в середу, 22 січня, на зворотній дорозі із порту Баффало (штат Нью-Йорк), де 202-метрове судно Manitoulin розвантажило пшеницю.

На щастя, застрягнувши в льоду, корабель не зазнав пошкоджень, його екіпаж перебував у безпеці.

У суботу вантажне судно було звільнено за допомогою криголама берегової охорони США, який супроводжував його майже 20 миль (32 кілометри) льоду від Баффало, поки воно не дісталося до вільної води.

Судно було звільнено за допомогою криголама берегової охорони США

Вертоліт берегової охорони США здійснював польоти для моніторингу ситуації.

Ще один корабель берегової охорони США повинен прибути для супровожу в понеділок на випадок, якщо Manitoulin застрягне.

Вантажні судна у Великих озерах часто стикаються з поверхневим льодом взимку, але іноді натрапляють на лід, який занадто твердий або товстий, щоб пробитися.

Нагадаємо, у німецькому Гамбурзі судно зіткнулося з баржею. На борту було приблизно 25 людей, з них 11 осіб постраждали.

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