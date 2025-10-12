Корабель Китаю атакував судно з Філіппін

Інцидент у Південнокитайському морі / © Associated Press

Реклама

У неділю, 12 жовтня, поблизу спірних островів у Південнокитайському морі стався інцидент за участі кораблів берегової охорони Китаю та суден із Філіппін, які здійснювали захист місцевих рибалок.

Про це повідомляє Reuters.

Філіппінська морська рада, міжвідомчий урядовий орган, звинуватила китайські морські сили у застосуванні водометів та тараненні філіппінського судна поблизу окупованого Філіппінами острова Тіту, «рішуче засудивши» інцидент та пообіцявши вжити «відповідних дипломатичних заходів».

Реклама

За даними берегової охорони Філіппін, три судна стояли на якорі поблизу острова в рамках урядової програми захисту місцевих рибалок, коли, як повідомляється, наблизилися китайські кораблі та застосували водомети для залякування.

Корабель китайської берегової охорони нібито вистрілив з водомета безпосередньо по філіппінському судну, перш ніж протаранити його корму, завдавши незначних пошкоджень, але ніхто не постраждав.

Берегова охорона Китаю заявила, що два судна уряду Філіппін «незаконно увійшли» у води поблизу Сенді-Кей, коралового рифу в північній частині рифів Тіту в межах островів Спратлі, що призвело до зіткнення.

Пекін заявив, що філіппінське судно «небезпечно наблизилося» до корабля китайської берегової охорони, за що, на його думку, відповідальність несе Маніла.

Реклама

Влада Маніли пообіцяла продовжувати операції в цьому районі, наголосивши на необхідності захисту філіппінських рибалок.

Посол США на Філіппінах МеріКей Карлсон у своєму дописі на платформі X засудила те, що вона назвала «небезпечним тараном» Китаю філіппінського судна, назвавши інцидент «агресивними діями» в Південнокитайському морі.

Спірна територія, частина островів Спратлі, протягом багатьох років була місцем неодноразових протистоянь між двома країнами.

Останнім часом напруженість загострилася, особливо щодо мілини Скарборо та інших спірних регіонів у Південнокитайському морі, на які Китай претендує майже повністю.

Реклама

Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни та В'єтнам також заявляють про претензії на частини водного шляху, стратегічного торгового шляху, який забезпечує понад 3 трильйони доларів щорічної морської торгівлі.

Нагадаємо, раніше Китай захопив спірний риф Сенді-Кей у Південнокитайському морі, який розташований за кілька кілометрів від важливого військового форпосту Філіппін.