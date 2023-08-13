Корабель РФ влаштував провокацію із судном, яке прямувало до порту на Одещині: подробиці

Корабель Чорноморського флоту РФ зупинив судно, що прямувало до порту України.

Корабель Чорноморського флоту РФ влаштував провокацію із судном, яке прямувало до порту в Одеській області. Міноборони Росії заявило про інцидент з судном 13 серпня.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Там повідомили, що близько 6:40 у південно-західній частині Чорного моря патрульним кораблем Чорноморського флоту РФ "Василь Биков", який здійснював контроль судноплавства, було виявлено суховантажне судно "Сукра Окан" під прапором Республіки Палау, що прямував до українського порту в Ізмаїлі.

"На вимогу зупинки для огляду щодо перевезення заборонених вантажів капітан суховантажу не відреагував. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля відкрили попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї. З метою огляду суховантажного судна з борту патрульного корабля було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За словами Міноборони Росії, після радіопереговорів судно зупинило хід, оглядова група висадилася на суховантажне судно.

Після завершення роботи оглядової групи на борту "Сукра Окан" судно продовжило рух до порту Ізмаїл.

Нагадаємо, в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

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